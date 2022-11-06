Washington Post: США призвали Украину вступить в мирные переговоры с Россией

Американское руководство заявило, что Украине стоило бы вступить в мирные переговоры с Украиной.

В Белом доме, по заявлению американских журналистов, в Белом доме потребовали от Украине забрать назад свои слова о том, что Киев не будет вести переговоры с Россией, пока у власти Владимир Путин.

При этом отмечается, что данных ход США - это не принуждение Киева к переговорам, а лишь попытка сохранить имидж Киева в глазах других государств.

The Washington Post пишет, что в кабинете президента Соединенных Штатов считают сложным вопрос с поставками оружия Вооруженным силам Украины. Однако, в Белом доме известно об "усталости" многих стран от помощи Украине.

"Усталость от отношений с Украиной — реальная ситуация для некоторых наших партнеров", — цитирует WP одного американского чиновника.