Экс-жена Аршавина Алиса выплатила 2 миллиона долга матери футболиста

После развода она не хотела выезжать из особняка, который оформлен на Татьяну Аршавину, и женщина подала на бывшую невестку в суд.

После развода Алиса отказалась покидать элитный коттедж, где ранее проживала со спортсменом. Этот особняк был куплен Андреем Аршавиным и оформлен на его мать. Татьяна Аршавина, не дождавшись выезда экс-невестки, обратилась в суд.

Инстанция летом 2021 года приняла решение в пользу истицы, но Алиса все равно не выехала. А летом 2022 года суд удовлетворил еще один иск матери футболиста - о незаконном обогащении. Алису Аршавину обязали выплатить владелице особняка 2 миллиона рублей.

Как сообщает 5-tv.ru, на сайте Федеральной службы сообщается, что Алиса Аршавина погасила задолженность.

«Если какая-то сумма поступает на банковские счета, она списывается в счет исполнительного производства. Исключая те суммы, с которых нельзя взыскать долг - например, алименты, пенсию. Что касается зарплаты, долг тогда списывается с суммы, превышающей МРОТ», — пояснил изданию эксперт.

Аршавин развелся с Алисой в 2019 году с громким скандалом. Мать футболиста в эфире федерального канала рассказывала, что девушка обманывала ее сына, вымогала деньги под разными предлогами.

У пары есть общая дочь Есения, спортсмен выплачивает ей алименты в размере 300 тысяч рублей в месяц.