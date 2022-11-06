Премьер Великобритании назвал события в Украине фактором для отказа от ископаемого топлива

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал события в Украине фактором, свидетельствующим о важности отказа от ископаемого топлива.

Глава кабинета министров Великобритании Ришу Сунак назвал конфликт в Украине фактором, свидетельствующим о важности отказа от ископаемого топлива, передает телеканал Sky News.

"Нападение России на Украину и презренные манипуляции с ценами на ресурсы, только подчеркнули важность прекращения нашей зависимости от ископаемого топлива", - сказал британский премьер.

Риши Сунак сделал такое заявление перед отправкой на конференцию ООН по изменению климата в Шарм-эн-Шейхе, которая пройдет с 6 по 18 ноября.