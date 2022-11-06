Премьер Великобритании назвал события в Украине фактором для отказа от ископаемого топлива
2022-11-06 10:41
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал события в Украине фактором, свидетельствующим о важности отказа от ископаемого топлива.
Глава кабинета министров Великобритании Ришу Сунак назвал конфликт в Украине фактором, свидетельствующим о важности отказа от ископаемого топлива, передает телеканал Sky News.
"Нападение России на Украину и презренные манипуляции с ценами на ресурсы, только подчеркнули важность прекращения нашей зависимости от ископаемого топлива", - сказал британский премьер.
Риши Сунак сделал такое заявление перед отправкой на конференцию ООН по изменению климата в Шарм-эн-Шейхе, которая пройдет с 6 по 18 ноября.
Опубликовано: Максим Алексеев
Непредсказуемость смерти: 34-летнюю работницу подмосковного крематория она настигла в ДТП
Медицинские банки польза или бредовая идея для лечения
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек
Причины, по которым человек постоянно испытывает чувство голода
American Thinker: организации Сороса тайно управляют США вместо Байдена