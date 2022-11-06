Кофейная гуща и банановая кожура: эксперты рассказали о пользе домашних отходов для огорода

Опытные дачники собирают их в течение всего года, и эти усилия оплачиваются высокими урожаями.

Опытные огородники знают: биоотходы способны заменить многие удобрения. И даже превзойти их по питательной ценности. Например, кофейный жмых, который обычно идет в мусорный бак.

В частности, он незаменим для плодовых деревьев. Вносят его в высушенном виде, закапывая в специальные ямки под корнями. Для каждого дерева достаточно 1-2 стаканов такого вещества.

Чтобы приготовить полезный раствор из банановой кожуры, нужно 3 шкурки банана залить 3 л воды, дать настояться 2-3 дня. Затем долить еще 3 л воды и полить растения на огороде. Также хорошо полить таким средством и комнатные цветы.

Луковая шелуха тоже - ценное средство для растений. Для приготовления лукового раствора надо 1 л шелухи залить 8 л крутого кипятка. Настоять сутки, процедить. Долить водой в соотношении 1:5. Такой состав оживит чахнущие комнатные растения и оздоровит посадки на огороде.

Яичная скорлупа приносит большую пользу на огороде. Чтобы приготовить питательный раствор, необходимо 100 гр. скорлупы залить 1 л воды. Настоять неделю в темном месте, перед поливом развести водой в соотношении 1:3.