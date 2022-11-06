Ученые: развитие искусственного интеллекта приведет к ядерной войне или промышленной революции
2022-11-06 10:59
По результатам опроса, проведенного исследователями из Вашингтонского института, 36% ученых считают, что развитие искусственного интеллекта приведет к ядерной войне или другой катастрофе уже в этом столетии.
Остальные опрошенные ученые полагают, что ИИ станет катализатором промышленной революции в мире, но она вызовет социальные потрясения.
74% ученых указывает на чрезмерное влияние частного сектора на данную научную сферу.
60% опрошенных считают серьезной проблемой для экологии углеродный след от обучения крупных моделей.
Опубликовано: Светлана Репина
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