Новый муж Яны Поплавской переписывает на нее все имущество

Актриса недавно снова вышла замуж. Избранником звезды стал радиоведущий Евгений Яковлев, который младше жены на пятнадцать лет.

Яна Поплавская и ее новый муж обзаводятся новым имуществом, при этом все записывают на артистку, сообщает СтарХит.

В отношениях пара с 2015 года, но отношения оформила совсем недавно. А сейчас - обзаводится совместным имуществом.

В частности, у Поплавской и Яковлева появился новый особняк. «Все записываю на Яну, как олигарх. Шучу. Просто все оформляем на Яну», — поделился Евгений с журналистами. Почему принято такое решение, мужчина не объяснил.

Если второй супруг по отношению к актрисе щедр, то к первому мужу, Сергею Гинзбургу, у Яны Евгеньевны имеются претензии и обиды. По словам артистки, экс-муж отнял у нее жилье, которое было предназначено наследнику.

«Не понимаю, как можно забрать квартиру у старшего сына, и жить в ней. Не понимаю, как можно снять со счетов деньги даже у детей», — поделилась звезда в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.