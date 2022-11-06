Патриарх Московский и всея Руси освятил главный храм Росгвардии в Балашихе

APS
2022-11-06 11:17

Патриарх Кирилл освятил Князь-Владимирскую церковь в Балашихе, главный храм Росгвардии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Росгвардии в Балашихе, сообщил РИА Новости.

На освещении Князь-Владимирского храма присутствовали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Генерал Золотов принял решение о строительстве храма вместе с патриархом Кириллом в конце 2016 года. В комплекс храма входит воскресная школа для детей и помещение зала на 48 человек.

Опубликовано: Максим Алексеев