Директор МХАТ раскрыл место «заточения» народной актрисы СССР Татьяны Дорониной

СМИ муссируют слухи об исчезновении и якобы ужасном отношении к звезде советского и российского кино, но на деле все выглядит с точностью до наоборот.

Знаменитую актрису, экс-худрука и действующего президента МХАТа Татьяну Доронину не отправляли в дом престарелых и не бросали на произвол судьбы. Звезда получает должный уход в медцентре, где ей разрешили даже держать в палате любимых кошек, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на директора театра Владимира Кехмана.

89-летняя артистка почти 3 года не появляется на публике. В последний раз она выходила в свет для получения очередной награды, из зала ее под руки провели помощники. В последние месяцы в прессе звучали высказывания о незавидной старости Дорониной.

Издание отмечает, что соседи подтвердили, что здоровье актрисы не очень. Якобы дома она в основном лежала - из-за болезни, изредка принимала некого Игоря, который якобы охотится за ее наследством.

Владимир Кехман опроверг все эти сплетни. Он пояснил, что Игорь - это личный помощник звезды. А сама Татьяна Васильевна благополучно восстанавливает здоровье в медцентре за счет театра. Туда она перевезена из частного пансионата для пожилых людей.

«Там, где она сейчас, - баня, спорт, массажи. Мы перевезли ее в медцентр в Теплый Стан по совету Александра Калягина, и за ней там сейчас ухаживают», — сказал Кехман.