О каких опасностях предупреждает китайская роза: приметы-предсказания

Китайская роза или гибискус есть в коллекции у многих цветоводов. С растением связано много поверий, и одно из них - возможность предсказывать плохие события.

Гибискус в доме - это хорошо или плохо? Есть разные толкования.

С одной стороны, эзотерики говорят, что цветок, который разводят в общественных местах, помогает снять усталость, мотивирует к действиям, повышает работоспособность.

С другой стороны, к китайским розам, разводимым в домашних условиях, отношение неоднозначное. Они считаются предвестниками несчастий.

Когда гибискус желтеет или заболевает, то у хозяев вскоре начнутся серьезные проблемы со здоровьем.

Если растение внезапно зацветает, это значит в дом скоро придет большая беда.

Одинокие женщины хорошеют, и притягивают мужчин, когда заводят в квартире гибискус.

Однако есть и другая сторона медали: дамы становятся неразборчивы в связях и капризны в отношениях.

Китайская роза идеальна для творческих людей и тех, кто подвержен частым депрессиям. Растение помогает настроиться на позитивный лад и вызывает вдохновение и полет фантазии.