О каких опасностях предупреждает китайская роза: приметы-предсказания
Китайская роза или гибискус есть в коллекции у многих цветоводов. С растением связано много поверий, и одно из них - возможность предсказывать плохие события.
Гибискус в доме - это хорошо или плохо? Есть разные толкования.
С одной стороны, эзотерики говорят, что цветок, который разводят в общественных местах, помогает снять усталость, мотивирует к действиям, повышает работоспособность.
С другой стороны, к китайским розам, разводимым в домашних условиях, отношение неоднозначное. Они считаются предвестниками несчастий.
Когда гибискус желтеет или заболевает, то у хозяев вскоре начнутся серьезные проблемы со здоровьем.
Если растение внезапно зацветает, это значит в дом скоро придет большая беда.
Одинокие женщины хорошеют, и притягивают мужчин, когда заводят в квартире гибискус.
Однако есть и другая сторона медали: дамы становятся неразборчивы в связях и капризны в отношениях.
Китайская роза идеальна для творческих людей и тех, кто подвержен частым депрессиям. Растение помогает настроиться на позитивный лад и вызывает вдохновение и полет фантазии.
Опубликовано: Храмова Оксана
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