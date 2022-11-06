Reuters: самолёт с 49 пассажирами на борту упал в озеро Виктория в Танзании

Cамолёт авиакомпании Precision Air с 49 пассажирами на борту потерпел крушение и упал в озеро Виктория в Танзании.

6 ноября информационное агентство Reuters сообщило о падении самолёта частной авиакомпании Precision Air в озеро Виктория в Танзании, который направлялся из Дар-эс-Салама в Букобу.

Отмечается, что на борту потерпевшего крушения самолёта находили 49 пассажиров и 4 члена экипажа, 24 из которых удалось спасти. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжает.