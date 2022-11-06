Reuters: самолёт с 49 пассажирами на борту упал в озеро Виктория в Танзании
2022-11-06 12:36
Cамолёт авиакомпании Precision Air с 49 пассажирами на борту потерпел крушение и упал в озеро Виктория в Танзании.
6 ноября информационное агентство Reuters сообщило о падении самолёта частной авиакомпании Precision Air в озеро Виктория в Танзании, который направлялся из Дар-эс-Салама в Букобу.
Отмечается, что на борту потерпевшего крушения самолёта находили 49 пассажиров и 4 члена экипажа, 24 из которых удалось спасти. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжает.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Непредсказуемость смерти: 34-летнюю работницу подмосковного крематория она настигла в ДТП
Медицинские банки польза или бредовая идея для лечения
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек
Причины, по которым человек постоянно испытывает чувство голода
American Thinker: организации Сороса тайно управляют США вместо Байдена