Украинская армия обстреляла промышленный объект в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что служащие украинской армии обстреляли промышленный объект в Грайворонском городском округе.

В воскресенье после полудня, 6 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли промышленный объект в Грайворонском городском округе.

Гладков добавил, что в результате атаки со стороны Украины на промышленном объекте Белгородщины загорелся резервуар в растворителем, жертв и пострадавших среди мирного населения и сотрудников предприятия нет.