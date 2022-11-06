Украинская армия обстреляла промышленный объект в Белгородской области
2022-11-06 13:40
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что служащие украинской армии обстреляли промышленный объект в Грайворонском городском округе.
В воскресенье после полудня, 6 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли промышленный объект в Грайворонском городском округе.
Гладков добавил, что в результате атаки со стороны Украины на промышленном объекте Белгородщины загорелся резервуар в растворителем, жертв и пострадавших среди мирного населения и сотрудников предприятия нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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