Актер Александр Носик спрятал свою больную маму от отчима
Мария Стерникова сегодня проживает вместе с семьей сына, у нее болезнь Альцгеймера. Народный артист Алексей Кудинович не видел жену несколько месяцев.
Актер Александр Носик прячет больную мать от своего отчима - народного артиста РФ Алексея Кудиновича, причем довольно давно.
Обиженный артист рассказал об этом журналистам на федеральном канале, сообщает 5-tv.ru.
«У них нет времени, чтобы меня принять. Саша куда-то часто выезжает, и Илона, его супруга, с ним», — отметил Кудинович.
Мария Стерникова сегодня проживает вместе с сыном-актером и его женой. У женщины болезнь Альцгеймера.
Вероятно, Носик имеет больше возможностей для того, чтобы обеспечить ей уход и лечение. Но Алексей Сергеевич все-таки не оставляет попыток достучаться до звезды сериала «Возвращение Мухтара», однако безуспешно.
Кудинович утверждает, что он не в ссоре с Александром Носиком, потому ситуация выглядит еще более запутанной.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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