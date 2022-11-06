Актер Александр Носик спрятал свою больную маму от отчима

Мария Стерникова сегодня проживает вместе с семьей сына, у нее болезнь Альцгеймера. Народный артист Алексей Кудинович не видел жену несколько месяцев.

Актер Александр Носик прячет больную мать от своего отчима - народного артиста РФ Алексея Кудиновича, причем довольно давно.

Обиженный артист рассказал об этом журналистам на федеральном канале, сообщает 5-tv.ru.

«У них нет времени, чтобы меня принять. Саша куда-то часто выезжает, и Илона, его супруга, с ним», — отметил Кудинович.

Мария Стерникова сегодня проживает вместе с сыном-актером и его женой. У женщины болезнь Альцгеймера.

Вероятно, Носик имеет больше возможностей для того, чтобы обеспечить ей уход и лечение. Но Алексей Сергеевич все-таки не оставляет попыток достучаться до звезды сериала «Возвращение Мухтара», однако безуспешно.

Кудинович утверждает, что он не в ссоре с Александром Носиком, потому ситуация выглядит еще более запутанной.