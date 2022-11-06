Учёные выяснили, что видеоигры делают детей умнее

Дети, которые играют в видеоигры 21 час в неделю, лучше справляются с когнитивными тестами.

Учёные Факультета психиатрии Вермонтского университета провели исследование с участием 2217 девятилетних и десятилетних детей, которое показало, что те, кто играет в них 21 час в неделю, лучше справляются с когнитивными тестами, чем те, кто этого не делает.

Однако родителям необходимо контролировать время, которое дети проводят за компьютерами, консолями или смартфонами, чтобы не навредить здоровью ребёнка.

Американская ассоциация педиатров рекомендует детям старше двух лет проводить за видеоиграми не более часа в будни и не более двух часов – в неучебные дни.