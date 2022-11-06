Непредсказуемость смерти: 34-летнюю работницу подмосковного крематория она настигла в ДТП

Она была в такси, когда на авто на всей скорости наехал грузовик. Водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

Страшная авария произошла в Москве: на полной скорости большегруз врезался в припаркованное такси. В раздавленной легковушке были водитель и 34-летняя Евгения Леонова, оба погибли на месте, сообщает МК.

Управлявший грузовиком "Вольво" после столкновения выскочил из кабины и скрылся в неизвестном направлении.

По мнению очевидцев, у грузовика отказали тормоза. Травмы в происшествии получили еще несколько человек, один из них госпитализирован.

Погибшая Евгения Лосева была пиар-менеджером в частном крематории Подмосковья, она часто пользовалась такси, чтобы добраться до работы. Девушка была активным пользователем соцсетей и делилась с друзьями кадрами своей жизни.

Но последнее фото с места аварии легло в основу расследования причин трагедии, которая унесла ее жизнь.