Непредсказуемость смерти: 34-летнюю работницу подмосковного крематория она настигла в ДТП
Она была в такси, когда на авто на всей скорости наехал грузовик. Водитель и пассажир погибли на месте происшествия.
Страшная авария произошла в Москве: на полной скорости большегруз врезался в припаркованное такси. В раздавленной легковушке были водитель и 34-летняя Евгения Леонова, оба погибли на месте, сообщает МК.
Управлявший грузовиком "Вольво" после столкновения выскочил из кабины и скрылся в неизвестном направлении.
По мнению очевидцев, у грузовика отказали тормоза. Травмы в происшествии получили еще несколько человек, один из них госпитализирован.
Погибшая Евгения Лосева была пиар-менеджером в частном крематории Подмосковья, она часто пользовалась такси, чтобы добраться до работы. Девушка была активным пользователем соцсетей и делилась с друзьями кадрами своей жизни.
Но последнее фото с места аварии легло в основу расследования причин трагедии, которая унесла ее жизнь.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Непредсказуемость смерти: 34-летнюю работницу подмосковного крематория она настигла в ДТП
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