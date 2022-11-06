Патриарх Кирилл заявил об опасностях, угрожающих существованию России
2022-11-06 14:52
Патриарх Кирилл заявил, что опасности сегодняшнего дня угрожают существованию России.
6 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе заявил о том, что в настоящее время наблюдается непосредственная угроза существованию Российской Федерации.
Патриарх Кирилл отметил, что просит Господа и Царицу небесную о защите, сохранении государственности и мира «от извне навязанной междоусобной брани», которая направлена на ослабление не только России, но и Беларуси и Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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