Патриарх Кирилл заявил об опасностях, угрожающих существованию России

Патриарх Кирилл заявил, что опасности сегодняшнего дня угрожают существованию России.

6 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе заявил о том, что в настоящее время наблюдается непосредственная угроза существованию Российской Федерации.

Патриарх Кирилл отметил, что просит Господа и Царицу небесную о защите, сохранении государственности и мира «от извне навязанной междоусобной брани», которая направлена на ослабление не только России, но и Беларуси и Украины.