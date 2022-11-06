«Почистили эстраду»: Лолита на концерте в Екатеринбурге сделала неожиданное заявление
Она вспомнила об эмигрировавших коллегах и в шутку сказала, что остались разве что они с Лепсом.
Лолита Милявская высказала свое мнение о покинувших Россию артистах. Певица свое выступление в Екатеринбурге в «Космосе» начала с неожиданного появления. Она вышла в больничном халате, медицинской маске и спела песню «Кадиллак» Моргенштерна, которого в РФ считают иноагентом, сообщает КП.
После этого звезда сорвала с себя эту экипировку, заявив, что очень «надоели эти пандемийные ограничения», представ перед публикой в обтягивающем черном комбинезоне.
В перерыве между песнями Лолита в шутку посетовала, что завидует коллеге Григорию Лепсу - дескать, только его песни поют в караоке. И вспомнила о сбежавших из России артистов.
"Вы заметили, как "почистили" нашу эстраду. Кроме Лепса и меня никого не осталось", - отметила Лолита.
Во время концерта Милявская тепло общалась со зрителями. Певица выходила в зал, обнималась и даже целовалась с ними, делала фото на память.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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