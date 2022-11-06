США наращивает число спутников для разведки за ВС РФ в Украине

США наращивает количество спутников для разведки за российскими военными в Украине в преддверии наступления на Херсон.

6 ноября международное издание Defense News заявило, что Национальное управление военно-космической разведки США наращивает число спутников для разведки за служащими Вооружённых сил РФ за счёт частных компаний из некоторых стран.

Отмечается, что американские разведданные перед передачей Киеву должны быть рассекречены, в то время как снимки частных компаний могут передаваться незамедлительно, что необходимо для попытки массированного наступления украинской армии на Херсон.