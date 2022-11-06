«Нанес моральную травму Жене»: Авербух прокомментировал предательство Дани Милохина на «Ледниковом периоде»
Их пара была одной из наиболее ярких и любимых зрителями проекта, потому неожиданный уход блогера в разгар сезона стал большой неожиданностью для всех.
После резкого ухода из "Ледникового периода" Дани Милохина его партнерша по льду Женя Медведева оказалась перед выбором: сойти с дистанции либо продолжить катание с новым партнером, сообщает СтарХит.
Илья Авербух рассказал, что фигуристка тяжело переживала уход партнера из шоу.
«Конечно, для нее это был сложный период. Даня нанес Жене моральную травму, она хорошо с ним дружила. Это выбило ее из колеи, но она не раскисла после этой ситуации», — рассказал хореограф.
Блогеру довольно-таки быстро нашли замену. Рассмотрев десятки кандидатов, специалисты остановили выбор на молодом артисте Федоре Федотове.
27-летний актер был победителем минувшего сезона «Ледникового периода», где выступал с Татьяной Волосожар. Первый номер пара Евгении и Федора уже продемонстрировала на вчерашней съемке.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Непредсказуемость смерти: 34-летнюю работницу подмосковного крематория она настигла в ДТП
Мифы о кариесе и как они мешают вовремя лечить зубы
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек
Как Франклин попал на купюру, не будучи президентом США
American Thinker: организации Сороса тайно управляют США вместо Байдена