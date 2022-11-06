Вдова Александра Градского отказывается слушать песни покойного мужа

Восьмилетний сын мэтра, Александр-Градский-младший, признался, что тогда хочется плакать.

37-летняя вдова Александра Градского Марина после смерти мужа ведет закрытый образ жизни. Исключение она сделала лишь ради концерта, посвященного ее покойному мужу, сообщает Космополитен.

Марина воспитывает двоих сыновей от мэтра: восьмилетнего Александра и четырехлетнего Ивана, а на концерт женщина пришла со старшим.

Очевидцы отметили, что Саша похож на звездного отца. Мальчик рассудителен не по годам. Он рассказал журналистам, как семье композитора живется после ухода Градского. Сама Марина общаться с представителями СМИ не захотела.

«Сегодня папин день рождения, первый день рождения без него. Мы приехали, чтобы послушать концерт. Мы очень сильно по нему скучаем», — признался Саша. И добавил, что год без папы оказался тяжелым и нервным.

Мальчик переживает, что маму могут захлестнуть эмоции, и она расплачется. Именно по этой причине родные не переслушивают песни Александра Градского.

«Когда слушаем, плакать хочется», — поделился сын артиста.