Independent: тысячи британцев собрались, чтобы сжечь чучело Лиз Трасс

В Великобритании тысячи людей собрались, чтобы сжечь чучело бывшего британского премьера Лиз Трасс со смеющимся салатом латук на плече.

6 ноября британское интернет-издание Independent сообщило, что в британском городе Эденбридже несколько тысяч людей собрались в Ночь Гая Фокса, чтобы сжечь чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, чей срок в должности главы правительства стал самым коротким за всю историю Соединенного Королевства.

Читатели Independent в комментариях под публикацией отметили, что Трасс так жаждала внимания, что ей, вероятно, понравилось, что такое количество британцев собрались посмотреть на неё.