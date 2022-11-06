Херсон остался без электричества из-за теракта на ЛЭП Берислав-Каховка

Экстренные службы сообщили, что Херсон и ещё 9 населённых пунктов остались без света из-за теракта на ЛЭП Берислав-Каховка.

В воскресенье днём, 6 ноября 2022 года, интернет-издание «РИА Новости» ссылаясь на экстренные службы, сообщило о том, что 10 населённых пунктов в Херсонской области обесточены из-за теракта на линии электропередачи Берислав-Каховка.

Ранее, представители местных экстренных служб сообщали о том, что все районы административного центра Херсонской области полностью остались без электричества.