Глава МИД Германии Бербок заявила, что человечество приближается к пропасти

Глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что человечество приближается к пропасти из-за глобального потепления.

6 ноября глава Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок в своём пресс-релизе в преддверии Всемирной климатической конференции сделала неутешительный прогноз для всего мирового сообщества.

Бербок убеждена, что потепление более чем на 2,5 градуса не только «окажет разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть», но и будет означать, что человечество достигло пропасти.