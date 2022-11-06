Врачи рассказали, как по рукам распознать проблемы с почками

Почки — это маленькие органы, размером примерно с кулак взрослого человека, но они выполняют большую работу. И когда они посылают вам предупреждающие сигналы, важно обратить на это внимание!

Отеки:

Отек рук может быть вызван целым рядом причин. Очевидно, что такая травма, как перелом кости, растяжение связок или вывих, может привести к отеку, как и артрит. Но опухшие руки также могут быть вызваны проблемами с почками.

Поскольку почки фильтруют отходы из крови, а затем вырабатывают мочу, когда они не выполняют свою работу, эта жидкость может оставаться в организме вместо того, чтобы выводиться. Это накопление жидкости может привести к отеку пальцев и кистей, а также стоп и лодыжек. Если вы видите отек в этих конечностях, особенно при других симптомах проблем с почками, вам следует обратиться к врачу.

Важно помнить, что для профилактики заболеваний почек нужно регулярно принимать витамин D. Его недостаток отрицательно сказывается на функции почек. Показано, что дефицит витамина D связан с повышенным риском альбуминурии – одного из ранних признаков поражения почек! Рекомендуем вам японский витаминный комплекс Витамин Д+ (Vitamin D+) «ОРИХИРО», чей сбалансированный состав подходит для людей разного возраста, для беременных и кормящих женщин.

Изменения в ногтях:

Ваши ногти (на руках и ногах) могут многое рассказать вам о том, что происходит с различными аспектами здоровья, включая проблемы с сердцем, диабет, заболевания щитовидной железы и даже рак. По данным Ассоциации Американской академии дерматологии, существует несколько признаков проблем с почками, которые могут проявляться в ногтях. К ним относятся:

белый цвет на верхней части одного или нескольких ногтей;

нормальный или красновато-коричневый цвет ниже (половинки ногтей);

бледные ногти;

белые полосы, проходящие через один или несколько ногтей (ногти Мюркке).

Почему заболевание почек приводит к изменениям в ногтях? Почки обычно отфильтровывают азотистые отходы; когда они не в состоянии этого сделать, отходы накапливаются и вызывают изменения во внешнем виде ногтей на руках и ногах.

Сухая, зудящая кожа:

Неожиданным признаком заболевания почек может быть сухая, зудящая кожа, вызванная дисбалансом минералов. Сухая и зудящая кожа может быть признаком минерального и костного заболевания, которое часто сопровождает прогрессирующее заболевание почек, когда они больше не в состоянии поддерживать правильный баланс минералов и питательных веществ в вашей крови.

Сухие и зудящие руки, конечно, могут сигнализировать о других потенциальных проблемах, включая обезвоживание и использование слишком большого количества дезинфицирующего средства для рук.

Если это происходит с другими признаками заболевания почек, такими как частые позывы к мочеиспусканию, они могут быть связаны. Когда фильтры, находящиеся в почках, повреждаются, это действительно может вызвать усиление ощущения, что кому-то нужно помочиться.

Изменения цвета кожи:

Проблемы с почками могут привести к изменению цвета кожи на руках и других частях тела. Когда почки перестают работать должным образом, в вашем организме накапливаются токсины. Это накопление может вызвать изменение цвета кожи. Например, следующие:

нездоровый бледный цвет,

сероватая, желтоватая или потемневшая кожа,

толстая кожа с бугорками и глубокими морщинами.

Кроме того, кисты и пятна, похожие на белую головку, могут появиться после длительных периодов расчесывания зудящей кожи. Если вы заметили какие-либо из этих признаков на своих руках, поговорите со своим врачом о том, могут ли они указывать на проблемы с почками.