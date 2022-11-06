Признаки больной печени, которые нужно заметить

Печень – орган, который способен восстанавливаться сам. Она умеет восстанавливаться до своего первоначального объема, даже если разрушено более 70%.

Причем часто достаточно просто глубокого исправления питания. От многих симптомов можно избавиться за месяц.

Все понимают: диагностику должен назначать врач и со специалистом стоит обсуждать ее результаты. Это идеал. А что делать если Вы живете в небольшом населенном пункте, где лаборатория, УЗИ за 100 км, а ближайший гепатолог или гастроэнтеролог еще дальше? А кто-то сейчас оказался в другой стране и вообще отрезан от привычной медицинской помощи.

“Печеночная лень”:

Слабость, сонливость, отсутствие чувства отдыха после сна - проявление астенического синдром. Начальные признаки можно перепутать с хронической усталостью или депрессией. Тем не менее, хотя это и не специфический сигнал, но у подавляющего большинства людей с начальным хроническим гепатитом, стеатозом, стеатогепатитом, фиброзом никаких других симптомов нет.



Анализы. Ответить на вопрос о точной причине упадка сил поможет анализ крови. Проверить врач в этой ситуации бы попросил АЛТ, АСТ, билирубин, общий белок, щелочную фосфатазу, глюкозу натощак, С-реактивный белок и конечно же сделать основной – клинический анализ крови.

У женщины для дифференциальной диагностики со сниженной функцией щитовидной железы обычно еще попросили бы сдать анализы на Т3, Т4, ТТГ.

В современных условиях часто рекомендуют при астении проверить уровень витамина Д (анализ довольно дорогой) и после перенесенного недавно ковида – Д-димер, чтобы исключить сосудистое происхождение «усталости».

Печень синтезирует белки, отвечает за усвоение витаминов и металлов (меди и железа).

При нарушении белкового обмена замедляются процессы обновления клеток и обмен веществ, поэтому возникает слабость, раздражительность, сонливость, и человек теряет вес.

Печень участвует в жировом и углеводном обмене. При жировом гепатозе всегда присутствует т.н. инсулинорезистентность. Т.е. клетки не чувствительны к инсулину и не могут усвоить питательные вещества. Итог – энергодефицит. Подробный обзор о жировом гепатозе, а также том, как инсулинорезистентность связана с печенью.

Склонность к диарее, запорам или их чередование. Печень вырабатывает желчь. Она участвует в пищеварении, с ней выводятся токсины, не нужные в гепатоците в данный момент желчные кислоты, билирубин, холестерин.

При патологии печени первейший симптом - нарушение своевременного выделения желчи.



При дефиците желчи обработка пищи происходит неполностью. Без желчных кислот болезнетворные бактерии активно размножаются, нарушается состав микрофлоры, а как следствие – повышенное газообразование, неустойчивый стул, тошнота.

При сопутствующем панкреатите будет особенно плохо перевариваться жир, стул при этом сам становится с примесью жиров – как будто в туалет вылили масло. После еды сразу тянет в туалет. Может периодически быть дискомфорт под ребрами с левой стороны.

Нужно понимать, что и застой желчи и выпадение осадка (биллиарный сладж) связаны не просто с желчным пузырем, а с неблагополучием печени.

Кожный зуд или жжение. Высыпания на коже:

Причина зуда – нарушение антитоксической функции печени. Если печеночные клетки не успевают обезвредить токсичные вещества, они начинают выделяться через кожу (кожа тоже способна с потом удалять токсины). Если же нарушается желчевыделительная функция печени, желчные кислоты и билирубин попадают в кровь. Накапливаясь в коже, они раздражают кожу, вызывая сильный зуд. Особенность зуда при холестазе – он усиливается в ночное время, становится нестерпимым и не дает уснуть.

Нередко пациенты лечатся по поводу нейродермита, однако настоящая причина – в дисфункции печени.

Типичный признак связи между печенью и кожей, когда при приеме месячном приеме гепатопротекторов ситуация быстро улучшается. (например, Лайвер 48 или Зифлан.Экспертная формула или альфа-липоевая кислота или куркумин)

Однако, нужно придерживаться и диеты, которая не «напрягает» пищеварение: ограничение алкоголя, копченого, жирного мяса, острого, нагретых животных жиров (например, запечённого сыра или майонеза)

Другие возможные причины кожных высыпаний и зуда:

повышение сахара в крови при диабете

бактериальные и вирусные инфекции

постковид

грибковое поражение

атопический дерматит

псориаз

экзема

варикозное расширение вен

При печеночной дисфункции кожа становится сухой, быстро теряет влагу, слабеет ее водно-липидная мантия (защитная оболочка). Результат – ксероз.