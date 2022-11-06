Продукты, которые вызывают неприятный запах тела

Продукты, в которых присутствуют сернистые соединения, могут особенным образом перерабатываться в организме, что и приводит к появлению различных запахов.

Алкоголь:

Если при похмелье вам кажется, что вы чувствуете запах алкоголя, исходящий из ваших пор, вы совершенно правы. Ваше тело посылает алкоголь в кровь, так что он проникает в поры и потовые железы, вызывая определенный аромат тела. Если вы уже выпили слишком много, постарайтесь выпить и побольше воды, чтобы избавиться от высокой концентрации алкоголя в крови, это поможет сделать запах тела менее явным.

Спаржа:

Спаржа придает моче сильный запах из-за того, что в ней содержится вещество меркаптан, разлагающееся в пищеварительной системе. Впрочем, эффект имеет индивидуальный характер. Не у всех в теле есть энзимы, нужные для того, чтобы переварить меркаптан, поэтому некоторые могут не замечать никакого эффекта.

Свекла:

В свекле много метила, так что, хоть она и полезна для здоровья, она еще и придает организму сильный запах. Такие продукты могут при переработке в желудке вызывать аромат рыбы, который многим людям кажется отталкивающим. Ешьте свеклу только по вечерам, чтобы не столкнуться с неловкой ситуацией.

Брокколи, капуста, брюссельская капуста:

В этих продуктах множество питательных веществ и антиоксидантов, очищающих организм от токсинов и канцерогенных клеток, тем не менее из-за них тело может пахнуть неприятно, причем проявится это самым неловким образом, ведь такая еда приводит к газообразованию. К тому же газы при этом пахнут тухлым яйцом, что только ухудшает ситуацию. Стоит есть такие овощи только дома.

Жевательная резинка:

Вы думаете, что жевательная резинка должна решать проблему неприятного запаха, а не обострять ее, тем не менее это факт: употребление жевачки увеличивает количество проглоченного воздуха, что вызывает накопления газа в желудке. Лучше использовать мятные леденцы.

Кофе:

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, что активизирует потовые железы. К тому же кофе очень кислотный, так что он пересушивает слизистую ротовой полости. Когда слюны мало, начинают распространяться бактерии, которые вызывают неприятный запах изо рта. Лучше пить травяной чай, это полезнее. Карри и зира Аромат карри приведет к появлению неприятного запаха.

Специи вроде карри и зиры воздействуют на ваши поры, и вы можете пахнуть несколько дней подряд. Лучше используйте кардамон, он оставляет за собой только аромат свежести.

Молочные продукты:

Запах тела возникает, когда липиды пота перерабатываются бактериями на коже. Бактерии выпускают в процессе газы. Липиды возникают при употреблении молока, йогурта и других молочных продуктов. В результате появляется характерный аромат. Лучше используйте альтернативы молоку — ореховое молоко будет не менее вкусным.