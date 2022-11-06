В Кишинёве вновь произошли стычки между протестующими и полицейскими

На главном проспекте Кишинёва вновь произошли стычки между участниками антиправительственного протеста и полицейскими.

В воскресенье, 6 ноября 2022 года, новостное агентство ТАСС, со ссылкой на корреспондента с места событий сообщило о том, что в центре Кишинёва проходит ставший уже традиционным воскресный антиправительственный протест.

На главном проспекте столицы Молдавии собрались несколько тысяч недовольных властями страны граждан, наиболее активных из которых начали задерживать сотрудники полиции.

Отмечается, что в ответ на задержания, протестующие против президента Молдавии Майи Санду и правительства женщины начали раздавать правоохранителям цветы.