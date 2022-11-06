Медицинские банки польза или бредовая идея для лечения

Еще совсем недавно медицинские банки повсеместно использовали при простудных заболеваниях. К сожалению в наши дни этот способ совсем забыт.

Ещё в Китае врачи стали использовать банки в медицинских целях.

Мудрецы считали, что бамбуковые ёмкости могут улучшить приток жизненной энергии «Ци», а в середине XIX века российский медик Пирогов впервые применил стеклянные банки как средство для лечения простуды, инфекционных и аутоиммунных заболеваний.

С тех пор банки есть в домашней аптечке чуть ли не каждого жителя нашей страны.

Влияние банок на здоровье



Баночный метод имеет огромное воздействие на человеческий организм. Так, с его помощью можно стимулировать процесс кровообращения, улучшить отток лимфы, восстановить питание тканей.

Кроме того, банки на спине позволяют избавиться от воспалений, вернуть упругость кожи. Довольно часто банки ставят при простудных заболеваниях, так как они помогают улучшить иммунитет, мышечный тонус, таким образом, избавиться от заболевания.



Вред баночного метода и противопоказания



Банки на спину очень эффективны в лечении различных заболеваний. Но при этом у этого метода имеются определённые противопоказания. Их нельзя ставить банки на спину при следующих условиях:



Доброкачественные или злокачественные опухоли;

Плохая свертываемость крови;

Туберкулез и пневмония;

Психическая неуравновешенность и высокая возбудимость;

Беременность на ранних сроках;

Кожные заболевания;

Нарушения работы гормональной системы;

Ларингит, бронхит, трахеит в острой форме;

Температура выше 37,5 градусов;

Гипертония и сердечно-сосудистые заболевания;

Дистрофия;

Склонности к аллергическим реакциям;

Обострения хронических заболеваний.