Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план помощи Украине на €18 млрд
2022-11-06 17:21
На следующей неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит план кредитной помощи Украине на €18 миллиардов.
6 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своём аккаунте Twitter сообщила о том, что на следующей неделе представит программу помощи ЕС для Украины на 2023 год на 18 миллиардов евро.
Фон дер Ляйен также отметила, что данная программа финансовой поддержки киевского режима Европейским союзом будет носить кредитный, а не безвозмездный характер.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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