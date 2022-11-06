Эксперты рассказали, какие продукты в замороженном виде становятся опасными

Далеко не все продукты можно отправлять в морозилку - после заморозки они рискуют принести угрозу здоровью.

Заморозка - отличный способ сэкономить время, которое приходится тратить на приготовление пищи. Однако далеко не все продукты можно отправлять в морозилку - после заморозки они рискуют принести угрозу здоровью, считает гастроэнтеролог Сергей Лопатин.

В интервью порталу "Доктор Питер" специалист рассказал, что прежде всего нельзя замораживать сырые яйца - скорлупа треснет, и в итоге в яйцо проникнут бактерии. Поэтому сырые яйца стоит замораживать лишь следующим способом: предварительно разбив скорлупу и перелив содержимое в емкость.

Также нельзя замораживать мягкие сыры (они способны расслоиться и тоже стать доступными для бактерий).

Не нужно класть в морозилку и размороженное мясо и морепродукты - все эти продукты могут опять-таки стать источником инфекций.

Кроме этого, нельзя замораживать продукты с высоким содержанием воды - речь идет об огурцах, капусте, кабачках, зелени, салате, картофеле, молоке и йогурте.