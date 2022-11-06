Эксперты рассказали, какие продукты в замороженном виде становятся опасными
Далеко не все продукты можно отправлять в морозилку - после заморозки они рискуют принести угрозу здоровью.
Заморозка - отличный способ сэкономить время, которое приходится тратить на приготовление пищи. Однако далеко не все продукты можно отправлять в морозилку - после заморозки они рискуют принести угрозу здоровью, считает гастроэнтеролог Сергей Лопатин.
В интервью порталу "Доктор Питер" специалист рассказал, что прежде всего нельзя замораживать сырые яйца - скорлупа треснет, и в итоге в яйцо проникнут бактерии. Поэтому сырые яйца стоит замораживать лишь следующим способом: предварительно разбив скорлупу и перелив содержимое в емкость.
Также нельзя замораживать мягкие сыры (они способны расслоиться и тоже стать доступными для бактерий).
Не нужно класть в морозилку и размороженное мясо и морепродукты - все эти продукты могут опять-таки стать источником инфекций.
Кроме этого, нельзя замораживать продукты с высоким содержанием воды - речь идет об огурцах, капусте, кабачках, зелени, салате, картофеле, молоке и йогурте.
Опубликовано: Ангелина Крент
Лукашенко принял участие в чемпионате Беларуси по колке дров
МакSим разрыдалась во время концерта в Москве из-за отсутствия близкого человека на ее выступлении
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Бывший президент Южной Кореи отказался от собак, подаренных Ким Чен Ыном
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек