Памятник Екатерине II в Одессе закрыли чёрным полотном и обнесли забором перед сносом
2022-11-06 17:33
Власти Одессы закрыли чёрным полотном и обнесли деревянным забором памятник российской императрице Екатерине II перед сносом.
6 ноября ряд крупных Telegram-каналов, со ссылкой на местных жителей, сообщили о том, что памятник Екатерине II и её сподвижникам в Одессе закрыли чёрным полотном и обнесли деревянным забором, препятствующими доступу к постаменту.
Отмечается, что своеобразная фортификация памятника российской императрице на Екатерининской площади была сделана не для того, чтобы защитить его от вандалов, которые неоднократно обливали статую краской, а для демонтажа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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