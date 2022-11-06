Памятник Екатерине II в Одессе закрыли чёрным полотном и обнесли забором перед сносом

Власти Одессы закрыли чёрным полотном и обнесли деревянным забором памятник российской императрице Екатерине II перед сносом.

6 ноября ряд крупных Telegram-каналов, со ссылкой на местных жителей, сообщили о том, что памятник Екатерине II и её сподвижникам в Одессе закрыли чёрным полотном и обнесли деревянным забором, препятствующими доступу к постаменту.

Отмечается, что своеобразная фортификация памятника российской императрице на Екатерининской площади была сделана не для того, чтобы защитить его от вандалов, которые неоднократно обливали статую краской, а для демонтажа.