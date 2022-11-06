Наташа Королева отдала 276 тысяч рублей, чтобы похудеть на 3 килограмма

На курортах Кавказских Минеральных Вод певица побывала сразу в двух городах: Железноводске и Кисловодске, она планирует проводить такие туры регулярно.

Певица Наташа Королева в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала, что один из ее главных недостатков - лишний вес. Чтобы довести фигуру до идеала, звезда поехала на курорты Кавказских Минеральных Вод, сообщает КП.

Наташа Королева побыла в двух городах-курортах: в Железноводске и Кисловодске.

В Железноводске с певицей занимался профессиональный диетолог. Кроме его услуг, Королева обратилась также за психологической помощью. Услуги специалистов стоили певице 100 тысяч рублей.

Она тщательно следила за своим питанием, пила лечебную минеральную воду, но особо сбросить вес не получилось. Звезда похудела лишь на 3 килограмма.

Дива рассказала ведущей шоу, что после Железноводска поехала в Кисловодск. Там поселилась в пятизвездочном центре, прошла детокс-курс очищения организма. Избавление от шлаков и токсинов обошлись певице в 176 тысяч рублей.

"Вылетела оттуда птицей. Думаю, мне нужно хотя бы раз в год ездить в подобное место и делать такие релаксы", - поделилась эмоциями Наталья.

Певица также призналась, что ее восхитили итоги похудения Ларисы Долиной. Известная артистка с помощью интервального питания сбросила 21 килограмм.