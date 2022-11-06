35-летний американский актер и музыкант Аарон Картер умер в собственной ванной

Музыкант страдал от проблем с психическим здоровьем, у него выявили диссоциативное расстройство личности и шизофрению.

Актер и музыкант Аарон Картер, который является младшим братом Ника Картера из группы Backstreet Boys, умер на 35-м году жизни, сообщает Сплетник.ру.

"В последние годы своей жизни Аарон прикладывал много сил к своему выздоровлению, старался быть хорошим отцом, заглаживал вину перед своей семьей", — заявил представитель Картера в интервью американским СМИ.

В 2021 году у артиста от его невесты Мелани Мартин родился сын. Пара то сходилась, то расходилась. А когда малышу было 10 месяцев, Аарон утратил право опеки над ребенком, затем лег на лечение в реабилитационную клинику.

Кроме наркотической зависимости, музыкант страдал от проблем с психическим здоровьем. Несколько лет назад ему поставили диагноз: диссоциативное расстройство личности, тревожное расстройство, шизофрения.

Аарон Картер родился в 1987-м году во Флориде. В 7 лет стал сочинять и исполнять музыку, в 1997-м вышел его первый альбом. В 2000-м году вышла его пластинка Aaron's Party, которая принесла Картеру большую популярнось.