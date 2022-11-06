Андрей Данилко продал на аукционе любимый автомобиль Фредди Меркьюри
2022-11-06 19:06
Новым владельцем легендарного авто стал Владимир Носов, который владет криптобиржей WhiteBIT. За лот он выложил 250 тысяч фунтов.
Rolls-Royce Верки Сердючки продан на аукционе.
Как уточняет Рrozvezd, лот "ушел" за 250 тысяч фунтов. Как известно, это был один из наиболее любимых авто Фредди Меркьюри, который приобрел машину в 1974 году.
Новым обладателем легендарного автомобиля стал владелец криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов.
Андрей Данилко ранее заявлял, что вырученные с продажи средства пойдут на благотворительность.
Издание пишет, что поклонники обеспокоены тем, что артист стал распродавать имущество. Они опасаются, что он собирается покинуть Киев и переехать в Европу.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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