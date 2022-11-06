Андрей Данилко продал на аукционе любимый автомобиль Фредди Меркьюри

Новым владельцем легендарного авто стал Владимир Носов, который владет криптобиржей WhiteBIT. За лот он выложил 250 тысяч фунтов.

Rolls-Royce Верки Сердючки продан на аукционе.

Как уточняет Рrozvezd, лот "ушел" за 250 тысяч фунтов. Как известно, это был один из наиболее любимых авто Фредди Меркьюри, который приобрел машину в 1974 году.

Новым обладателем легендарного автомобиля стал владелец криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов.

Андрей Данилко ранее заявлял, что вырученные с продажи средства пойдут на благотворительность.

Издание пишет, что поклонники обеспокоены тем, что артист стал распродавать имущество. Они опасаются, что он собирается покинуть Киев и переехать в Европу.