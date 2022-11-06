Самые опасные продукты для мозга, которые покупает каждый человек

По мере увеличения продолжительности жизни болезнь Альцгеймера становится одним из самых тревожных признаков старости.

Исследователи из Австралийского национального университета попытались найти связь между диетой и болезнью Альцгеймера. Они также определили продукты, которых следует избегать, если вы хотите сохранить свой мозг здоровым.

Сладости, конфеты и напитки с высоким содержанием сахара. Кажется, только самые ленивые люди не знают об их вредном воздействии. Но обычно они приводят только к увеличению веса.

Оказывается, эта группа продуктов также оказывает влияние на мозг. Они вызывают воспаление в мозге, разрушая нервные клетки.

Конечно, это происходит не напрямую, а опосредованно через кровеносные сосуды. Существует прямая связь между закупоркой артерий и склонностью к употреблению сладких продуктов.

Представьте свою руку на битом стекле - неприятно? У вас на руке одновременно несколько порезов! У сахара очень похожий механизм. Подобно стеклу, он проникает в кровеносные сосуды и открывает их. Холестерин - это не временное явление. Он смазывает поврежденные участки кровеносных сосудов.

Какой сюрприз! Острые продукты часто хвалят за их способность ускорять метаболизм (но только немного). В результате они помогают вам сбросить вес.

Однако оказывается, что острая пища и специи вредны для мозга. Они содержат вещество под названием капсаицин (которое отвечает за жжение). Капсаицин снижает умственную работоспособность и негативно влияет на память.

Жареная и быстрая еда. Что касается этих продуктов питания, я думаю, это вполне очевидно. Они вызывают ожирение и содержат очень много калорий. Но транс-жирные кислоты, содержащиеся в них, как было показано, снижают активность мозга. Это можно наблюдать на протяжении многих лет.

Конечно, употребление гамбургеров раз в месяц не помогает. Но склонность к употреблению жареной пищи и фастфуда часто ведет себя иначе: употребление этих продуктов несколько раз в неделю. И этот эффект накапливается с годами.

Мясные и сырные продукты. Сосиски неоднократно подвергались критике за низкое качество мяса, используемого для их изготовления. В них много жира и консервантов. Но сыр также попадает в эту категорию из-за высокого содержания соли и насыщенных жиров.

Ученые отмечают, что эти продукты особенно вредны для мозга. Они вызывают воспаление в мозге и повреждают кровеносные сосуды.

Удивительно, но исследователи не включили в исследование алкоголь, который, как известно, оказывает негативное влияние на кровеносные сосуды и мозг. Возможно, этот факт был для них очевиден.