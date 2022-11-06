Лео Бокерия рассказал, с помощью какой привычки можно замедлить старение мозга

Большинство из этих привычек вам знакомы. Но теперь, когда мы знаем, что они полезны для мозга, самое время начать их использовать.

Практика:

Древние греки хорошо понимали это. Вот почему они считали физические упражнения частью умственной тренировки.

Мозг может выполнять любые упражнения. Он способствует образованию новых нервных клеток. Бег, ходьба и силовые тренировки - хорошие способы поддержания активности мозга. В идеале следует сочетать различные виды упражнений. Таким образом, организм может продолжать адаптироваться без необходимости привыкания.

Однако малоподвижный образ жизни может вызвать воспаление и значительно замедлить производство новых клеток мозга. Именно это провоцирует развитие болезни Альцгеймера.

Кстати, вот еще одно ценное преимущество физических упражнений. Он вырабатывает дофамин. Это означает, что у вас есть память и мотивация. Вы всегда энергичны и хотите сделать что-то полезное. Вы хороший человек. Вы хотите быть частью этого.

Здоровый сон:

Мы всегда недооцениваем важность сна. Даже такие гуру, как Андрей Крапатов, утверждают, что "чем меньше вы спите, тем больше времени у вас остается на полезную деятельность". Однако в действительности мозг может не обладать достаточным потенциалом для полезной деятельности.

Люди, которые спят менее шести часов, подвержены повышенному риску развития деменции и болезни Альцгеймера.

Во время сна вырабатываются новые клетки. Это справедливо как для мышечных, так и для нервных клеток, как известно спортсменам. Однако если сон слишком короткий, мозг не восстанавливается. Поскольку сон слишком короткий, не успевают образоваться новые нервные клетки.

Ешьте продукты, которые способствуют росту нервных клеток:

Существует несколько факторов, способствующих росту клеток мозга. В основном это омега-3 (рыбий жир) и флавоноиды, содержащиеся в чернике и темном шоколаде.

Они очень важны. Однако еще важнее избегать продуктов, зараженных паразитами. К ним обычно относятся крахмалистые продукты, животные жиры и нездоровая пища, например, фастфуд.

Овощи, фрукты, орехи, бобовые, цитрусовые, растительные масла и рыба являются основными источниками. Эти продукты также связаны с кровеносными сосудами, которые важны для мозга.

Ожирение очень вредно для мозга:

Избыточный вес снижает когнитивные способности. Например, голодание (питание в течение пяти дней и сокращение калорий в течение двух дней) запускает процесс построения новых клеток мозга.