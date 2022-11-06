Врачи рассказали, какие продукты уничтожают ваши зубы

Чтобы понять по какому принципу мы делим продукты на опасные и допустимые, окунёмся в мир бактерий.

Они любят покушать углеводы. А если эти углеводы задерживаются на зубах дольше положенного времени-это просто сказка. Сладкий сок быстро смывается слюной, а вот печенье…ммм. Залепит все фиссуры и углубления на зубах так, что до вечера хватит.

Напомним, что продуктом жизнедеятельности бактерий является кислота.

Кислота разрушает эмаль зубов, образуя в зубе полость. Это и есть кариес, который является причиной таких грозных осложнений как пульпит, периодонтит и даже периостит ( воспаление надкостницы).

Так какие продукты запускают механизм разрушения ваших зубов?

Клейкие плотные углеводистые продукты.

Печенье,сухофрукты,пирожные,хлеб,цукаты,шоколад,бисквит,вафли,сладкие батончики.

Леденцы, которые долго находятся во рту и оказывают длительное воздействие. Не покупайте детям чупа-чупсы.

Сладкие газированные напитки, которые содержат помимо сахара кислоты, дополнительно воздействующие на эмаль.

Что может быть хуже углеводов для ваших зубов? Отсутствие полноценной гигиены. Если уж вы любите покушать сладкое, вам придётся тщательнее ухаживать за полостью рта.

Эмаль достаточно скользкая для бактерий и им сложно фиксироваться на её поверхности. Но если на поверхности эмали образуется плотный слой налета из остатков пищи и бактерий, дальнейшее их размножение и укрепление-вопрос времени.