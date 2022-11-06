Врачи рассказали, как мы самостоятельно разрушаем зубы
Хоть эмаль и является самой крепкой тканью в человеческом организме, есть способы неосознанно навредить ей.
Использование зубов не по назначению:
В этом случае мы имеем ввиду: откусывание ниток, перекусывание упаковок, креплений. Это создает нагрузку на тонкие участки эмали в центральных резцах и может привести к сколам и трещинам. Вред приносит не сама нить, а удар зуба об зуб после ее перекусывания.
Многократное отбеливание сильнодействующими гелями:
Злоупотребление процедурой отбеливания зубов приводит к ухудшению состояния эмали. Оптимальная концентрация отбеливающего геля-25%, но иногда для достижения более видимого эффекта, используется 40% гель. Ежегодное применение таких высоких концентраций недопустимо. Эмаль становится хрупкой и чувствительной.
Злоупотребление сахаром:
Добавление сахара в напитки и употребление газированных напитков с содержанием сахара. В некоторых случаях этот фактор воздействия не является губительным, но у пациентов со слабой эмалью мы регулярно наблюдаем развитие поверхностного кариеса. На начальных этапах применяется консервативное лечение, но в дальнейшем может образоваться полость и придётся проводить полноценное лечение и пломбирование.
Бруксизм:
Бруксизм-это заболевание,при котором в ночное время происходит непроизвольное сжимание челюстей. Зубы испытывают перегрузку и постепенно стираются. Игнорирование этого недуга и отсутствие соответствующего лечения приводит к значительной стираемости. В редких случаях приходится прибегать даже протезированию.
Курение:
Непосредственного влияния на эмаль никотин не имеет, но зато нарушается микроциркуляция в сосудах слизистой оболочки полости рта. Зубы со временем могут приобретать подвижность, потому что развивается такое заболевание как пародонтит. Совершенно здоровые зубы, которые не поражены кариесом, просто выпадают.
Опубликовано: Ангелина Крент
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