Врачи рассказали, как мы самостоятельно разрушаем зубы

Хоть эмаль и является самой крепкой тканью в человеческом организме, есть способы неосознанно навредить ей.

Использование зубов не по назначению:

В этом случае мы имеем ввиду: откусывание ниток, перекусывание упаковок, креплений. Это создает нагрузку на тонкие участки эмали в центральных резцах и может привести к сколам и трещинам. Вред приносит не сама нить, а удар зуба об зуб после ее перекусывания.

Многократное отбеливание сильнодействующими гелями:

Злоупотребление процедурой отбеливания зубов приводит к ухудшению состояния эмали. Оптимальная концентрация отбеливающего геля-25%, но иногда для достижения более видимого эффекта, используется 40% гель. Ежегодное применение таких высоких концентраций недопустимо. Эмаль становится хрупкой и чувствительной.

Злоупотребление сахаром:

Добавление сахара в напитки и употребление газированных напитков с содержанием сахара. В некоторых случаях этот фактор воздействия не является губительным, но у пациентов со слабой эмалью мы регулярно наблюдаем развитие поверхностного кариеса. На начальных этапах применяется консервативное лечение, но в дальнейшем может образоваться полость и придётся проводить полноценное лечение и пломбирование.

Бруксизм:

Бруксизм-это заболевание,при котором в ночное время происходит непроизвольное сжимание челюстей. Зубы испытывают перегрузку и постепенно стираются. Игнорирование этого недуга и отсутствие соответствующего лечения приводит к значительной стираемости. В редких случаях приходится прибегать даже протезированию.

Курение:

Непосредственного влияния на эмаль никотин не имеет, но зато нарушается микроциркуляция в сосудах слизистой оболочки полости рта. Зубы со временем могут приобретать подвижность, потому что развивается такое заболевание как пародонтит. Совершенно здоровые зубы, которые не поражены кариесом, просто выпадают.