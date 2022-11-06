Чехия выступила за создание спецтрибунала над властями России
2022-11-06 19:34
Глава чешского МИДа Ян Липавский заявил, что Прага выступает за создание спецтрибунала для российских властей.
В воскресенье, 6 ноября 2022 года, глава Министерства иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский в своём аккаунте Twitter заявил, что Прага выступает за создание особого трибунала над правительством Российской Федерации.
Липавский объяснил своё желание касательно создания специального международного трибунала для представителей политического руководства России тем, что они якобы должны взять на себя ответственность за начало специальной военной операции на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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