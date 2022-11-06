Два человека погибли при обрушении балкона в пятиэтажном доме в Сочи
2022-11-06 20:01
ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что в Сочи на 4 этаже многоквартирного жилого дома рухнул балкон, 2 человека погибли.
В воскресенье поздно вечером, 6 ноября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на Главное управление МЧС России Краснодарского края, сообщило об обрушении балкона в одном из пятиэтажных жилых домов в Сочи.
Отмечается, что в результате произошедшего по адресу по адресу город-курорт Сочи, Центральный район, ул. Донская ЧП погибли два человека, ещё один находится в учреждении здравоохранения, где пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Лукашенко принял участие в чемпионате Беларуси по колке дров
МакSим разрыдалась во время концерта в Москве из-за отсутствия близкого человека на ее выступлении
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Бывший президент Южной Кореи отказался от собак, подаренных Ким Чен Ыном
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек