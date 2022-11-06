Два человека погибли при обрушении балкона в пятиэтажном доме в Сочи

ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что в Сочи на 4 этаже многоквартирного жилого дома рухнул балкон, 2 человека погибли.

В воскресенье поздно вечером, 6 ноября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на Главное управление МЧС России Краснодарского края, сообщило об обрушении балкона в одном из пятиэтажных жилых домов в Сочи.

Отмечается, что в результате произошедшего по адресу по адресу город-курорт Сочи, Центральный район, ул. Донская ЧП погибли два человека, ещё один находится в учреждении здравоохранения, где пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.