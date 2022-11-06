Учёные развеяли миф о вреде жареного картофеля для организма человека
Исследование группы учёных показало, что жареный картофель не только не вредит, но и помогает организму человека.
Журнал Journal of Nutritional Science опубликовал результаты исследования группы учёных, которое продолжалась на протяжении полувека и позволило развеять миф о вреде жаренного картофеля для человека.
Добровольцы в рамках исследования пятьдесят лет употребляли в пищу картофель без каких-либо ограничений, а также каждые пять лет проходили полное медицинское обследование.
Результаты шокировали как учёных, так и участников эксперимента, ведь оказалось, что у всех добровольцев на 24% снизился риск развития диабета II типа, а также они меньше страдали от атеросклероза.
Однако деятели науки отметили, что подобный результат во многом связан с тем, что испытуемые вели активный образ жизни и не употребляли слишком много красного мяса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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