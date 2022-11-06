Из-за кризиса британка решила сдавать своего мужа в аренду

Инфляция в Великобритании в этом году достигла 30-летнего максимума, поэтому люди находят интересные способы подзаработать. Лора Янг из города Блетчли, например, решила сдавать в аренду своего мужа Джеймса.

У пары трое детей, так что расходы зашкаливают, но Лоре пришла гениальная идея. На одном подкасте она услышала, как некий человек зарабатывает на сборке мебели для других, и подумала, что ее супруг умеет не хуже.

Джеймс уже украсил свой дом, оборудовал кухню, сделал декор, постелил ковры и многое другое. "Он хорош во всем, что касается дома и сада, поэтому я подумала, почему бы не использовать эти навыки?" — говорит Янг.

Женщина создала сайт "Арендуйте моего мужа", а он так стремительно завирусился, что Джеймс теперь не успевает всех обслужить.

"Большинство считают, что это полезно. Иногда трудно заставить строителей делать мелкий заказ. Джеймс идеально подходит для таких вещей, как сборка мебели, полок, установка батутов и другое. Иногда быстрее и проще нанять кого-то, чем ждать мужа, который всю жизнь обещает", — рассказала Лора.

Она также пояснила, что ни для чего другого она мужа в аренду не сдает, потому что находились клиенты, которые неправильно ее поняли. "Даже с кризисом такого в планах нет!" — утверждает женщина.

У Джеймса расстройство аутического спектра. Он может быть не очень простым в общении, но если взялся за дело, то исполнит все в наилучшем виде. Монтирование телевизора в стену, покраска забора, установка жалюзи — в услугах Джеймса нет понятия "слишком маленький заказ".

Цены у пары демократичные: около 35 фунтов (2500 рублей) за один заказ. "Мы знаем, каково быть ограниченными в средствах, поэтому предлагаем скидки инвалидам и пожилым людям и осуществляющим уход", — говорит Лора.