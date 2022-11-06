«Страна.ua»: в Одессе прогремел мощный взрыв
2022-11-06 20:34
Украинские СМИ сообщили о прогремевшем на юго-западе Украины в городе Одесса взрыве.
В воскресенье ночью, 6 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна.ua», ссылаясь на одесситов, сообщило о том, что в Одессе прогремел мощный взрыв, причины которого достоверно неизвестны.
Обозреватели «Страна.ua» отметили, что в приморском городе на юго-запале Украины ранее не была объявлена воздушная тревога, ввиду чего звуки могли быть результатом ликвидации мин.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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