Пользовательница TikTok из Германии влюбилась в мужчину вдвое старше себя

25-летняя Алина Рабеа регулярно публикует ролики в TikTok о своем 50-летнем бойфренде.

В одном из видео, набравшем более 1,2 миллиона просмотров, Рабеа гуляет с ним по парку, обнимается и целуется. «Спасибо тебе за самый счастливый год в моей жизни. Мне все равно, что говорят люди, я люблю тебя», — пишет женщина под роликом.

Рабеа столкнулась с осуждением других пользователей. Они сравнивают мужчину с ее отцом, утверждая, что 25-летняя разница в возрасте не является нормальной. Другие предположили, что девушка встречается с ним исключительно ради его денег.

Часть пользователей порадовалась за пару. «Это только ваша жизнь... желаю вам всего самого хорошего», — гласит один из комментариев.