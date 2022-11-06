Пользовательница TikTok из Германии влюбилась в мужчину вдвое старше себя
25-летняя Алина Рабеа регулярно публикует ролики в TikTok о своем 50-летнем бойфренде.
В одном из видео, набравшем более 1,2 миллиона просмотров, Рабеа гуляет с ним по парку, обнимается и целуется. «Спасибо тебе за самый счастливый год в моей жизни. Мне все равно, что говорят люди, я люблю тебя», — пишет женщина под роликом.
Рабеа столкнулась с осуждением других пользователей. Они сравнивают мужчину с ее отцом, утверждая, что 25-летняя разница в возрасте не является нормальной. Другие предположили, что девушка встречается с ним исключительно ради его денег.
Часть пользователей порадовалась за пару. «Это только ваша жизнь... желаю вам всего самого хорошего», — гласит один из комментариев.
Опубликовано: Ангелина Крент
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