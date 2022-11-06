В Румынии обнаружили мёртвым в отеле французского солдата миссии НАТО
2022-11-06 20:46
В румынском отеле горничная обнаружила мёртвого 41-летнего французского солдата миссии НАТО.
6 ноября французский телеканал TF1 заявил, что в одном из отелей Бухареста горничная обнаружила в номере солдата с ножницами, воткнутыми в шею, который прибыл в Румынию из Франции в рамках миссии НАТО.
Отмечается, что в номере убитого французского военнослужащего не было следов проникновения и борьбы. Все обстоятельства произошедшего с представителем французского воинского контингента в румынском отеле устанавливаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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