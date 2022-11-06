ANSA: папа Римский Франциск признался в любви к русскому народу

Папа Римский Франциск заявил о величии русского народа и признался в своей любви к нему.

6 ноября итальянское информационное агентство ANSA заявило, что Папа Римский в ходе пресс-конференции на борту самолёта по возвращении из Бахрейна рассказал представителям СМИ, что считает русский народ великим.

Суверен города-государства Ватикан также добавил, что испытывает не только «искреннюю симпатию к русскому народу и к украинскому народу», но и настоящую любовь по отношению к ним, ввиду чего не верит в жестокость русских.