ANSA: папа Римский Франциск признался в любви к русскому народу
2022-11-06 20:59
Папа Римский Франциск заявил о величии русского народа и признался в своей любви к нему.
6 ноября итальянское информационное агентство ANSA заявило, что Папа Римский в ходе пресс-конференции на борту самолёта по возвращении из Бахрейна рассказал представителям СМИ, что считает русский народ великим.
Суверен города-государства Ватикан также добавил, что испытывает не только «искреннюю симпатию к русскому народу и к украинскому народу», но и настоящую любовь по отношению к ним, ввиду чего не верит в жестокость русских.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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