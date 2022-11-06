Зубная паста для бытового использования: о чем должны знать хозяйки

Средство ухода за зубами пригодится не только по своему прямому назначению. С помощью пасты можно навести чистоту в доме, не прибегая к бытовой химии.

Металлическая посуда

Отбеливающая паста поможет убрать нагар с кастрюль и сковородок. Использовать ее можно для посуды из металла без специального покрытия.

Пасту наносят на поверхность и растирают щеткой или губкой.

Плиточные швы

В этих местах часто скапливается застарелая грязь. Швы темнеют и выглядят неопрятно. Чистыми они опять могут стать с помощью отбеливающей зубной пасты.

Поверхности стен

Паста может применяться как замазка. Ею удобно маскировать некрасивые следы от гвоздей на стене белого цвета. Она же уберет пятна на белых обоях.

Белая обувь

Темный налет на белых кроссовках легко убрать пастой. Небольшое количество нужно выдавить на тканевую салфетку и протереть проблемные места.

Сантехника

Зубная паста не только очищает зубы, но и освежает полость рта. Это свойство можно использовать для других целей.

В тюбике с пастой делаются несколько проколов, затем он помещается в слив унитаза. При каждом смывании будет возникать приятный аромат, освежающий воздух в туалете.