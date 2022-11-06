Почему полезно пить чай с молоком: мнение специалистов
Чай употребляют с разными добавками, все зависит от традиций и предпочтений. В напиток добавляют лимон, сахар, варенье, мед, пряности, масло, жир. Чай с молоком - любимое питье британцев.
Молоко не только улучшает вкусовые свойства горячего напитка, но и делает его полезным и ценным продуктом.
Добавка в виде молока способствует полноценному усвоению витаминов и микроэлементов, присутствующих в чае, повышая их полезный эффект.
Чай - мочегонное средство, молоко усиливает это свойство. Его можно использовать для лечения отеков, чистки почек, выведения токсинов.
Молоко - источник кальция, полезного для зубов и костей.
В чае содержатся антиоксиданты, которые при добавлении молока оказывают более сильное действие. Они помогают укрепить иммунитет и предупредить раковые опухоли.
Чай с молоком - хороший способ повысить жизненный тонус. Напиток как рукой снимет усталость и ускорит обмен веществ.
Полезен для худеющих, так как помогает расщепляться жирам.
Молоко в сочетании с горячим напитком снижает нервное возбуждение, которое является следствием кофеина в чае.
В чае содержится кофеин, который вызывает нервное возбуждение. Снизить этот эффект помогает молоко.
Опубликовано: Храмова Оксана
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