Декабрист будет цвести ярко и пышно даже зимой: есть один секрет
Цветок хорошо припособлен к условиям умеренного нестабильного климата России и стран бывшего СНГ. В квартире он чувствует себя великолепно. Однако цветения от декабриста добиваютя не все.
Проверенным способом делятся опытные цветоводы. В начале зимы декабрист порадует владельца пышным цветением, надо только знать одну хитрость.
Осенью, в конце сентября, нужно сымитировать для растения приход зимы, создав специальные условия. Можно отнести цветок на застекленный балкон.
Там продержать около трех недель или дольше. При этом температурные показатели должны находиться в пределах 8-14 градусов тепла.
При заметном похолодании декабриста заносят в дом, где температура колеблется между +23... +26.
Спустя сутки растение поливают и подкармливают.
Подкормка первая: капля циркона в стакане воды, лить под корень и опрыскивать. Начнут завязываться бутоны. Потом понадобится другая подкормка - суперфосфат.
В 300 г кипятка всыпать столовую ложку вещества. Настаивать два дня, процедить, осадок добавить в вазон с растением. После суперфосфата нужно дать цветку золу, спустя два дня.
В стакан воды всыпать столовую ложку. Поливать под корень.
После такой основательной подготовки должно пройти около месяца - и декабрист обязательно зацветет!
Опубликовано: Храмова Оксана
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