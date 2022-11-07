Декабрист будет цвести ярко и пышно даже зимой: есть один секрет

Цветок хорошо припособлен к условиям умеренного нестабильного климата России и стран бывшего СНГ. В квартире он чувствует себя великолепно. Однако цветения от декабриста добиваютя не все.

Проверенным способом делятся опытные цветоводы. В начале зимы декабрист порадует владельца пышным цветением, надо только знать одну хитрость.

Осенью, в конце сентября, нужно сымитировать для растения приход зимы, создав специальные условия. Можно отнести цветок на застекленный балкон.

Там продержать около трех недель или дольше. При этом температурные показатели должны находиться в пределах 8-14 градусов тепла.

При заметном похолодании декабриста заносят в дом, где температура колеблется между +23... +26.

Спустя сутки растение поливают и подкармливают.

Подкормка первая: капля циркона в стакане воды, лить под корень и опрыскивать. Начнут завязываться бутоны. Потом понадобится другая подкормка - суперфосфат.

В 300 г кипятка всыпать столовую ложку вещества. Настаивать два дня, процедить, осадок добавить в вазон с растением. После суперфосфата нужно дать цветку золу, спустя два дня.

В стакан воды всыпать столовую ложку. Поливать под корень.

После такой основательной подготовки должно пройти около месяца - и декабрист обязательно зацветет!