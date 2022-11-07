Северная Корея обещает решительный военный ответ на учения США и Южной Кореи

Северная Корея пообещала дать «решительный и сокрушительный» военный ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи, сообщило в понедельник, 7 ноября северокорейское государственное информационное агентство KCNA.

Новое предупреждение прозвучало после рекордной серии запусков ракет Северной Кореей на этой неделе в ответ на воздушные маневры двух стран, вызвавшие осуждение со стороны международного сообщества.

Ранее, 5 ноября КНДР произвела запуск четырех ракет малой дальности в акваторию Желтого моря, сообщили в Генштабе армии Южной Кореи.

В Вашингтоне и Сеуле уверены, что интенсивные испытания баллистических ракет КНДР проводит для их дальнейшего использования в качестве носителей ядерного оружия, что усиливает эскалацию напряженности в регионе.