Северная Корея обещает решительный военный ответ на учения США и Южной Кореи
2022-11-07 07:13
Северная Корея пообещала дать «решительный и сокрушительный» военный ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи, сообщило в понедельник, 7 ноября северокорейское государственное информационное агентство KCNA.
Новое предупреждение прозвучало после рекордной серии запусков ракет Северной Кореей на этой неделе в ответ на воздушные маневры двух стран, вызвавшие осуждение со стороны международного сообщества.
Ранее, 5 ноября КНДР произвела запуск четырех ракет малой дальности в акваторию Желтого моря, сообщили в Генштабе армии Южной Кореи.
В Вашингтоне и Сеуле уверены, что интенсивные испытания баллистических ракет КНДР проводит для их дальнейшего использования в качестве носителей ядерного оружия, что усиливает эскалацию напряженности в регионе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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