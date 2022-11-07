Китай продемонстрирует новый суперистребитель Chengdu J-20 проекта «Ultravic»
2022-11-07 07:56
На сегодняшний день модель-невидимка Chengdu J-20 является самым передовым истребителем Китая, ее очередная модификация будет представлена специалистам 8 ноября.
Проект «Ultravic» может дать Пекину решающее преимущество в воздухе, считают эксперты WELT.
«Модель истребителя, которая могла бы появиться в фантастическом фильме, будет представлена на авиасалоне в городе Чжухай, который начинается 8 ноября», - сообщает издание.
По словам инсайдеров отрасли, реактивный самолет с проектным названием «Ultravic» должен стать концептом так называемого 6-го поколения истребителей.
Судя по характеристикам на выставочном стенде, китайская модель сможет совершать дальние перелеты в условиях невесомости, сообщает издание.
Опубликовано: Тарас Медведев
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