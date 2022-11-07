Китай продемонстрирует новый суперистребитель Chengdu J-20 проекта «Ultravic»

На сегодняшний день модель-невидимка Chengdu J-20 является самым передовым истребителем Китая, ее очередная модификация будет представлена специалистам 8 ноября.

Проект «Ultravic» может дать Пекину решающее преимущество в воздухе, считают эксперты WELT.

«Модель истребителя, которая могла бы появиться в фантастическом фильме, будет представлена на авиасалоне в городе Чжухай, который начинается 8 ноября», - сообщает издание.

По словам инсайдеров отрасли, реактивный самолет с проектным названием «Ultravic» должен стать концептом так называемого 6-го поколения истребителей.

Судя по характеристикам на выставочном стенде, китайская модель сможет совершать дальние перелеты в условиях невесомости, сообщает издание.